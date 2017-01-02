В Башкирии год 2017-й открывает зимняя Спартакиада
УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Со 2 по 20 января в Башкортостане пройдет Республиканская Спартакиада по зимним видам спорта среди учащихся.
Организатором спортивного форума выступает Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
Спартакиада приурочена к «Неделе большого хоккея».
Участниками соревнований станут более 700 юных спортсменов.
Соревнования пройдут по следующим видам спорта: биатлон, фигурное катание, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, горнолыжный спорт, сноуборд, шорт-трек, лыжные гонки, фристайл, спортивное ориентирование, лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина.
Основная часть соревнований (хоккей, хоккей с мячом, фигурное катание, сноуборд, шорт-трек, лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина) пройдут в Уфе. Лучших в спортивном ориентировании будут выявлять в Уфимском районе, а представители горнолыжного спорта будут соревноваться на территории ГЛЦ «Мраткино».
Откроют программу соревнований Спартакиады юные фигуристы 2 января.
Торжественное открытие Спартакиады состоится 3 января на малом льду «Уфа-Арены» в 13 часов.