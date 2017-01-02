Титул птицы 2017 года получил пухляк Фото: Союз охраны птиц России Титул птицы 2017 года получил пухляк Фото: Союз охраны птиц России

УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Птицей 2017 года орнитологи назвали буроголовую гаичку — пухляка. Как напомнили в региональном отделении Союза охраны птиц России, титул «Птицы года» отдается виду, распространенному на всей территории страны (или большей ее части), которым могут помочь люди.

Буроголовая гаичка остается зимовать не только в средней полосе, но даже в Якутии. Свое прозвище птичка получила за то, что в холода сильно распушает оперение, превращаясь в пухлый шарик. Это лесной житель, в городах ее встречаешь редко, отмечают орнитологи.

На зиму пухляки заготавливают в разных местах до 15 кг корма – в основном семян ели. Запасы складируются в дуплах, которых пухляки выщипывают в подгнившей древесине. Гнездуют гаички в небольших сухих деревьях. Именно такие подвергаются вырубке при санитарных очистках леса, сухостой выбирают для розжига костров отдыхающие.

В первый год жизни из тысячи гаичек выживает только треть, до пяти лет удается дожить примерно 50-ти птицам, до шести — семи лет — только трем.

Буроголовым гаичкам нужна помощь людей в зимнее время. На окраинах сел и городских лесопарках для них можно организовать подкормку на обычных кормушках. Гаички — дуплогнездники, и в скворечники и синичники они не пойдут, пояснили орнитологи.