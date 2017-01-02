Видные деятели культуры Башкортостана: композитор Айсылу Сальманова Фото: Facebook Видные деятели культуры Башкортостана: композитор Айсылу Сальманова Фото: Facebook

УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня юбилей отмечает Айсылу Рафиковна Сальманова — композитор и педагог, представительница известной музыкальной династии. Она родилась 2 января 1957 года в Уфе. Росла и воспитывалась в семье выдающегося композитора Рафика Сальманова, с детства чувствовала повышенный интерес к музыке.

Училась в средней школе №39. Одновременно обучалась в Детской музыкальной школе №1 им. Наримана Сабитова, которую окончила по классу фортепиано. Затем она поступила в Уфимское училище искусств, где училась по специальности «Теория музыки». Одновременно факультативно занималась композицией у Мурада Ахметова и Лантуата Нгуена. Затем Айсылу Сальманова продолжила образование на композиторском отделении Алма-Атинской консерватории имени Курмангазы.

Еще в студенческие годы молодым композитором были написаны вокальный цикл на слова Федора Тютчева, романсы «Прелюдия», «Дождь» и «Элегия» на слова Гарсиа Лорки. Тему любовной лирики Айсылу Сальманова осветила в романсе-исповеди «Лирические страницы» на стихи Кадыра Даяна для баритона и фортепиано. В качестве дипломной работы ею был представлен Концерт-симфония для большого симфонического оркестра в четырех частях, который прозвучал в исполнении Государственного симфонического оркестра Казахской ССР и получил высокую оценку.

После окончания консерватории в 1983 году Айсылу Рафиковна начала трудовую деятельность преподавателем музыкальной школы №11 в Уфе. В 1988 году вступила в Союз композиторов. В 1993-95 годы являлась редактором творческого объединения «Музыка» Телерадиокомпании «Башкортостан», много сделала для популяризации башкирских композиторов и их произведений. С 1994 года работала преподавателем Башкирского лицея №136 им. М. Искужина, с 2008 года преподает в Детской школе искусств №2 им. Фарита Камаева.

Для творчества Айсылу Сальмановой характерны применение современной композиционной техники, романтические мотивы, умелое использование национального фольклора, яркий импровизационный стиль, высокое качество оркестровки. Ведущее место в нем занимает симфоническая и камерно-инструментальная музыка.

Айсылу Рафиковна является автором целого ряда симфонических произведений: концерта-симфонии для большого симфонического оркестра в 4-х частях, вокально-симфонических поэм «Раны Земли» для баса и симфонического оркестра на стихи Шамиля Анака и «Рами» для голоса и симфонического оркестра в 3-х частях на стихи Рами Гарипова, «Поэмы о курае» для курая, литавр и камерного оркестра, симфонии «Аркаим», симфонической поэмы «Посвящение» на тему песни Рафика Сальманова «Не улетай, лебедушка», лирической поэмы для курая и оркестра башкирских народных инструментов, ряда симфонических медитаций и симфонических картин.

Вокально-инструментальные и камерно-вокальные произведения составляют значительную часть творческого багажа композитора. Это поэтория «Я курай» для чтеца, курая и малого симфонического оркестра, оратория «Этот мир любви» на стихи Людмилы Хабибрахмановой для солистов, хора и симфонического оркестра, «Элегия» для голоса и симфонического оркестра на стихи Равиля Нигматуллина, кантата «Радуйся этому дню» на рубаи Омара Хайяма в переводе Рами Гарипова для баритона, хора и симфонического оркестра, вокальные циклы, романсы, песни.

Широкую известность получили камерно-инструментальные сочинения композитора пьесы для фортепиано, вальсы, сюиты, вариации, квартеты, сонаты, прелюдии и фуги.

За большой вклад в развитие музыкального искусства Айсылу Сальманова удостоена почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан».

О творческой биографии композитора можно узнать из статей в 5-м томе Башкирской энциклопедии, справочнике «Композиторы и музыковеды Республики Башкортостан».