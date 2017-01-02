Ученый-химик Ильдус Абдрахманов отмечает 75-летие

УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполняется 75 лет Ильдусу Бариевичу Абдрахманову выдающемуся отечественному ученому, широко известного своими научными трудами и открытиями.

Ильдус Абдрахманов родился 2 января 1942 года в деревне Кутуево Учалинского района Башкортостана. Рос и воспитывался в семье видного государственного и общественного деятеля Барея Абдрахмановича Абдрахманова. Позже семья Абдрахмановых жила в Малоязе, Чекмагуше и затем переехала в Уфу.

Ничего не предвещало, что в семье Абдрахмановых растет будущее светило химической науки. Сам Ильдус Бариевич вспоминал, что его больше всегда интересовали русский язык и литература. Интерес к химической науке возник в старших классах, когда в Башкирии стала усиленно развиваться химия и нефтехимия и об этом много стали говорить.

В 1959 году Ильдус Абдрахманов поступил на химический факультет Башкирского государственного университета им. 40-летия Октября. В годы учебы он увлекся наукой и окончательно убедился в правильности выбранного пути.

После успешного окончания БГУ в 1964 году начал там же свою трудовую деятельность. Являлся аспирантом, ассистентом, старшим преподавателем. В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию по теме синтеза 2,5 дикетопиперазина.

С 1973 года Ильдус Абдрахманов являлся заведующим кафедрой общей химии БГУ. Одновременно с 1984 по 1990 год являлся проректором по учебной работе, а в 1990-93 годы проректором по научной работе Башкирского государственного аграрного университета. С 1993 года одновременно работал заместителем директора Института органической химии УНЦ РАН и заведующим лабораторией нуклеозидов.

В 1989 году ученый стал доктором химических наук, защитив научную работу, посвященную ароматической аминоперегруппировке Кляйзена и превращению орто-алкенилариламинов. В 1992 году он был избран профессором.

В 2002 году Ильдуса Абдрахманова избрали академиком Академии наук Республики Башкортостан. Он входит в Отделение химико-технологических наук. Возглавляет экспертный совет по химии АН РБ, является членом президиума академии. С 2003 года академик секретарь Отделения химико-технологических наук.

Научная деятельность ученого связана с комплексным исследованием ароматической амино-перегруппировки Кляйзена и созданием на её основе новых препаративных методов получения разнообразных гетероциклических соединений, обладающих фунгицидной и гербицидной активностью (в т.ч. алкалоида эллиптицина), стимуляторов роста растений, антиоксидантов, ингибиторов коррозии. Под руководством Ильдуса Абдрахманова разработаны способы синтеза на основе доступного природного моносахарида модифицированных нуклеозидов, применяющихся как лекарственные средства; новые схемы получения аналогов известных зарубежных препаратов против СПИД.

Ильдус Бариевич является автором более 300 научных трудов, монографий и учебников, свыше 50 изобретений. Им подготовлены десятки молодых ученых.

За большой вклад в развитие химической науки Ильдус Абдрахманов отмечен почетным званием «Заслуженный работник науки Башкирской АССР», другими наградами.