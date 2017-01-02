130 лет назад родился первый муфтий ДУМ Башкирии

УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня отмечается 130 лет со дня рождения религиозного и общественного деятеля Мансура Хатыповича Халикова, который вошел в историю как первый муфтий Духовного управления мусульман Башкирии. Мансур Халиков родился 2 января 1887 года (20 декабря 1886 года по старому стилю) в деревне Большой Утяш Кальчир-Табынской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии Российской империи (ныне одноименная деревня в Гафурийском муниципальном районе Республики Башкортостан), в крестьянской семье.

Мансур Халиков смог получить хорошее образование, закончив лучшие на то время медресе «Расулия» в Троицке и «Галия» в Уфе. С 1910 года он являлся мударрисом в родной деревне. Стал сторонником новометодной системы обучения, ввел светские дисциплины (русский язык, арифметику, географию, историю и другие) и преподавание на башкирском языке.

После Февральской революции 1917 года Мансур Халиков горячо поддержал идеи национальной автономии и стал активным участником Башкирского национального движения. В ноябре того же года вместе с Ахметзаки Валидовым он избрался членом Всероссийского учредительного собрания от Уфимской губернии по спискам башкир-федералистов.

В 1918 году Мансур Халиков назначается начальником отдела народного образования Табынского исполнительного комитета. В 1919 году его избирают членом научного общества при Народном комиссариате образования Башкирской АССР. До 1921 года Мансур Хатыпович занимает ответственные посты в народных комиссариатах юстиции и просвещения Башкирской автономной республики. Являлся делегатом Уфимского губернского крестьянского съезда (1917), 1 и 2-го Всебашкирских курултаев (1917), принимал деятельное участие в работе Всероссийского Учредительного собрания (1918).

В марте 1921 года на съезде мусульманского духовенства Башкирской республики, который прошел в селе Аллагуват близ Стерлитамака, Мансур Халиков был избран муфтием, председателем Духовного управления мусульман Башкирии. В том же году он стал председателем Комитета помощи пострадавшим от голода в Башкирской АССР, занимался организацией и распределением продовольствия среди голодающих.

С самого начала своего образования ДУМ Башкортостана под руководством горячего сторонника башкирской автономии Мансура Халикова пыталось вести политику, независимую от Центрального ДУМ Внутренней России и Сибири, которое поддерживало линию центральной власти и находилось под сильным влиянием татарского духовенства. С созданием Большой Башкирии (со слиянием Малой Башкирии с Уфимской губернией) в 1922 году существовавшие противоречия обострились еще больше. Башкирское духовное управление попыталось распространить свое влияние на всю территорию Башкирской республики, что вызвало недовольство коммунистических властей. Самостоятельное духовное управление с муфтием последовательным сторонником автономии Башкирии, естественно, их не устраивало. На съезде мусульман Башкирской АССР, прошедшем в июне 1923 года, Мансур Халиков был переизбран. От должности муфтия он был вынужден отказаться сам из-за постоянного давления и преследования со стороны властей. В 1928 году по причине непрекращающейся травли он официально заявил о прекращении всякой религиозной деятельности. К сожалению, это не спасло его от трагического конца.

В 1929 году Мансур Халиков стал жертвой репрессий и подвергся аресту. Он был голословно обвинен в антисоветской деятельности и приговорен к трем годам лишения свободы в лагерях. В 1932 году был повторно осужден. Умер он в исправительно-трудовой колонии в Челябинской области в 1934 году. Место его захоронения неизвестно.

В 1991 году Мансур Халиков был полностью реабилитирован.

Биография этого видного религиозного и общественного деятеля освещается в Краткой энциклопедии «Башкортостан», 7-м томе Башкирской энциклопедии, Википедии, на официальном сайте ДУМ РБ.