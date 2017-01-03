Уфимцы Капризов и Воробьев внесли большую лепту в победу сборной России в четвертьфинале МЧМ-2017 в Канаде
УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Канаде завершился первый четвертьфинал чемпионата мира-2017 по хоккею среди молодежных команд. Россияне уверенно обыграли сборную Дании — 4:0.
Дублем отметился капитан команды — игрок уфимского «Салавата Юлаева» — Кирилл Капризов. Дважды ассистировал в голевых атаках его одноклубник Михаил Воробьев, в том числе и Капризову (2:0).
В полуфинале сборную России ждет победитель пары США — Швейцария.