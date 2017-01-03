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3 января Вторник

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В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: Олег Яровиков

В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует об ухудшении погодных условий.

Со ссылкой на Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ сообщается, что 3 января местами по республике ожидаются порывы ветра до 20 м/с, метель, гололед.

Водителям надо иметь в виду, что на автодорогах Башкирии ухудшение видимости в снеге достигнет 1-2 км, ожидаются снежные заносы, снежный накат.

Теги: погода
 
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