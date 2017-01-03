Повесть башкирского писателя Айгиза Баймухаметова опубликована на азербайджанском языке

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Повесть башкирского писателя Айгиза Баймухаметова «Ҡалдырма, әсәй!» — «Не оставляй, мама!» опубликована в журнале «Ulduz» на азербайджанском языке.

Автобиографическая книга Айгиза Баймухаметова несколько раз переиздавалась в Уфе рекордным тиражом в 20 тысяч экземпляров. Была переведена на русский, чувашский, татарский, казахский, азербайджанский языки. Ее презентации состоялись в районах республики, Москве, Санкт-Петербурге. Книга была в числе победителей VIII Республиканского конкурса «Лучшая башкирская книга года Республики Башкортостан».

Писатель в 2015 году за книги «Ҡалдырма, әсәй!» и «Не оставляй, мама!» был удостоен Государственной республиканской молодежной премии имени Шайхзады Бабича. Спектакль по книге «Навстречу мечте» поставили в Башкирском театре драмы имени М.Гафури. Он завоевал две специальные премии III Международного фестиваля национальных театров «Алтан Сэргэ» в Бурятии. Премии «За обращение к современной национальной прозе и поиск нового театрального языка» и «За лучший актерский ансамбль» были вручены автору произведения Айгизу Баймухаметову и режиссеру-постановщику спектакля Ильсуру Казакбаеву.