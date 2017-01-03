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3 января Вторник

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«Салават Юлаев» начинает год «петушиными боями» в Нижнекамске

СПОРТ

«Салават Юлаев» начинает год «петушиными боями» в Нижнекамске Фото: Дмитрий Слезин

«Салават Юлаев» начинает год «петушиными боями» в Нижнекамске Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Во вторник, 3 января, уфимский «Салават Юлаев» из всех игровых команд республики первым открывает программу спортивного года 2017. В рамках девятого чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимцы в Нижнекамске встретятся с «Нефтехимиком».

Нижнекамцы борются за попадание в зону плей-офф, у них девятое место в Восточной Конференции, 61 очко.

«Салават» на пятом месте с 72 очками.

В первом матче сезона в Уфе уфимцы были сильнее «нефтехимиков» — 4:1.

Однако концовку года команда из Башкирии провела очень слабо — проиграла в трех матчах в основное время и пять раз играла овертаймы, набрав всего семь очков в восьми матчах.

Начало сегодняшнего поединка в Нижнекамске в 19 часов по уфимскому времени.

Теги: хоккей,КХЛ
 
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