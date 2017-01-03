С кем из деятелей культуры Башкирия простилась в минувшем году

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Високосный 2016 год оказался богат на потери в культуре республики. Многих из представителей искусства проводили в последний путь аплодисментами.

27.01.2016. Самой громкой утратой в начале года, вызвавшей большой резонанс как в Башкортостане, так и в Татарстане, стал уход популярной певицы Васили Фаттаховой. Исполнительница хита «Туган як» умерла безвременно рано, в 36 лет, оставив маленького сына и новорожденную дочку.

1.03.2016 мир покинул всемирно известный виртуоз-кубызист, педагог, автор книги о варгане Роберт Загретдинов. Всю свою жизнь он во всем мире представлял и прославлял искусство родного Башкортостана.

31.03.2016, в Год российского кино, покинул мир кино- и телеоператор, снявший множество фильмов и передач, вошедших в золотой фонд, Леонид Мешков.

18.04.2016 стало известно о кончине художника, автора Государственного герба Башкортостана Фазлетдина Ислахова.

12.05.2016 для представителей академической музыки большой потерей стал уход выдающегося композитора и пианиста, одного из основоположников башкирского джаза Айрата Каримова. В сентябре 2016 года в Германии скончался еще один представитель композиторской школы и педагог, много сделавший для республики, Евгений Земцов.

27.05.2016 еще одной невосполнимой утратой стал уход яркого представителя российской рок-культуры, гитариста, музыканта первого состава «ДДТ» Рустэма Асанбаева. Он ушел в 61 год, после тяжелой продолжительной болезни.

3.06.2016 ушел из жизни известный певец и педагог, общественный деятель, бывший директор Уфимского училища искусств, директор и солист Башкирского государственного театра оперы и балета Камиль Валеев.

В минувшем году простилась с жизнью целая плеяда известных башкирских писателей: народные поэты Башкортостана Тимер Юсупов (16.03.2016) и Абдулхак Игебаев (27.09.2016), народный писатель Башкортостана Суфиян Поварисов (3.07.2016), лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Ирек Киньябулатов (2.06.2016).

12.10.2016 стал последним днем для талантливого режиссера, художника, руководителя студии «Муха» Виталия Мухаметзянова. Он скоропостижно скончался в 51 год.

9.11.2016 ушла из жизни государственный и общественный деятель, бывший министр культуры Клара Тухватуллина.

21.11.2016 неожиданной стала смерть выдающегося ученого-фольклориста, общественного деятеля Ахмета Сулейманова. Он был одним из тех, кто систематизировал и издал многотомный труд «Башкирское народное творчество».

3.10.2016 ушла в мир иной известная певица, солистка Башгосфилармонии, исполнительница песен на 62 языках народов мира Магфира Галеева. 23.12.2016 ушла из жизни еще одна известная артистка, работавшая в жанре сатиры и юмора, ветеран филармонии Гульсум Хабибуллина.

26.11.2016 республика потеряла знаменитого певца, с которым была связана целая эпоха в башкирской эстраде, Фарита Бикбулатова.