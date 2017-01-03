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3 января Вторник

Уфа   °

В Уфе в новогодние дни совершен дерзкий налет на киоск с шаурмой

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в новогодние дни совершен дерзкий налет на киоск с шаурмой. Его совершила местная любительница восточной кухни. Подвыпившая женщина разбила окно и набросилась с кирпичом на продавца торговой точки. Поскольку готовой шаурмы в павильоне не было, злоумышленница забрала выручку из кассы — около 10 тысяч рублей.

Грабеж произошел в киоске по улице Ферина в уфимском микрорайоне Инорс. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Любителем фаст-фуда оказалась 24-летняя уфимка, ранее судимая за нанесение тяжких телесных повреждений.

На допросе задержанная раскаялась и дала признательные показания. По ее словам, вечером проходя мимо киоска с шаурмой, она ощутила сильное желание поесть, но денег на покупку у нее не оказалось. Тогда уфимка и решилась на преступление. Похищенные деньги подозреваемая успела потратить на приобретение дозы синтетического наркотика.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», сообщили в пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Теги: грабеж
 
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