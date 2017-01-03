«Салават Юлаев» начал 2017 год Петуха с нижнекамских «сухарей» Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» начал 2017 год Петуха с нижнекамских «сухарей» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Салават Юлаев» начал 2017 год с поражения в Нижнекамске. В выездной игре против «Нефтехимика» в рамках девятого чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимцы не смогли распечатать ворота ни в основное время, ни в дополнительное. Впрочем, и хозяева упустили все свои возможности, коих было не мало, забросить «игровые» шайбы.

В серии буллитов сначала «нефтехимики» ушли в отрыв, но Линус Умарк и Степан Хрипунов догнали — 2:2. А вот в решающий момент Умарк не смог обыграть вратаря, а хозяева льда были точны — 1:0, два очка в копилку. «Салават» в девяти последних матчах теряет очки, не одержав ни одной чистой победы.

Следующий матч также не очень располагает к тому, что уфимцы очков не потеряют — 5 января в Казани их ждет «Ак Барс».