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4 января Среда

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В Башкирии резко похолодает

ОБЩЕСТВО

В Башкирии резко похолодает Фото: автор

В Башкирии резко похолодает Фото: автор

УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Башкирии 4 января синоптики прогнозируют небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах метель, гололед, на дорогах снежные заносы и накат.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8°, по северо-западу до -15°, днем -1,-6, местами до -10°.

Завтра, 5 января, ожидается резкое похолодание, температура воздуха ночью -12,-17°, в отдельных районах до -25°, днем -7,-12°.

Теги: погода
 
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