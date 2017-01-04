В Уфе появятся почти 30 новых скульптур

УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Территорию около «Уфа-Арена» украсят 29 новых фигур. Подготовка к строительству ледовых скульптур началась накануне, 3 января.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, художники совместно с коммунальными службами Советского района уже обозначили места, где будут располагаться новые объекты. Работа будет вестись ежедневно. Строительство ледового городка запланировано в честь предстоящей Недели звезд хоккея-2017, которая пройдет в башкирской столице с 15 по 22 января.

Хоккейно-спортивная атмосфера городка плавно перейдет в сказочную, где дети смогут побродить по лабиринту в виде замка с часами. В городке со всех точек будет видна ледовая сцена для выступлений, которая также выполнена в одном архитектурном стиле — в тематике древних замков. Вблизи новогодней елки установят ледовые композиции для фотографирования. Настоящим подарком для всех болельщиков станут знаменитые хоккейные куртки, запакованные в лёд.

За ходом работ можно наблюдать в режиме онлайн.