Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.65

EUR 63.81

4 января Среда

Уфа   °

В Башкирии житель ХМАО выехал на встречку: один человек погиб, шестеро пострадали

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии житель ХМАО выехал на встречку: один человек погиб, шестеро пострадали

Фото: ДПС ГИБДД МВД по РБ | Видео: ДПС ГИБДД МВД по РБ

В Башкирии житель ХМАО выехал на встречку: один человек погиб, шестеро пострадали

Фото: ДПС ГИБДД МВД по РБ

УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Башкирии на трассе минувшей ночью произошло смертельное ДТП. При столкновении «Рено Дастер» и «Лада Гранта» погиб водитель легковушки.

Авария произошла около полуночи на 4 км автодороги Авдон-Подымалово-Николаевка, на территории Уфимского района. Житель Ханты-Мансийского автономного округа, управляя автомашиной «Рено Дастер», выехал на полосу встречного движения. Мужчина столкнулся с «Ладой Грантой», которой управлял житель Кушнаренковского района.

Как сообщил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ Ильдар Юсупов, в результате ДТП водитель «Гранты» скончался на месте, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Всего за прошедшие сутки на территории республики зафиксировано шесть ДТП, в которых погиб один человек и пострадали – 14.

Теги: дтп,аварии,происшествия
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть