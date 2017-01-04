С улиц Уфы вывезено более 900 тысяч кубометров снега Фото: пресс-служба администрации Уфы С улиц Уфы вывезено более 900 тысяч кубометров снега Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

С начала сезона из Уфы вывезено свыше 930 000 кубометров снега. С вечера 3 января до утра 4 января на улицах и во дворах столицы работало более 400 единиц спецтехники. За минувшие сутки было вывезено более 21 тысячи кубометров снега.

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, основная часть работ по очистке улиц от снега проходит в ночное время, когда дороги города менее всего загружены транспортом. Главные магистрали столицы расчищают от снега колонны спецтехники, движущейся вереницей. Этот способ очистки наиболее эффективен и позволяет очистить всю ширину проезжей части за один проход.

«Заметно осложняют работу коммунальных служб брошенные вдоль дорог личные автомобили граждан. Городские службы в очередной раз призывают автомобилистов парковать свои машины только в разрешенных местах и не препятствовать уборке снега», — отмечают в мэрии.