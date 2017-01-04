Уфимцев приглашают увидеть Новый год во время Великой Отечественной войны Фото: автор Уфимцев приглашают увидеть Новый год во время Великой Отечественной войны Фото: автор

УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе музей Боевой Славы приглашает на интерактивную экскурсию-игру «Путешествие во времени, или Новый год во время Великой Отечественной войны».

Во время путешествия зрители узнают, что традиция справлять самый любимый праздник россиян не была забыта в годы войны. На выставке центральное место занимает живая елка, украшенная раритетными елочными игрушками. Также представлены предметы периода 30-40-х годов XX века, поздравительные открытки, плакаты.

Главным гостем путешествия станет Дед Мороз, который поиграет с детьми в веселые игры. Посетители примут участие в мастер-классе по изготовлению снеговиков из ваты, фигурок из пластилина и природного материала. Также состоится новогодняя фотосессия.

Юные путешественники получат представление о том, как встречали Новый год в нашей стране во время Великой Отечественной войны, а их бабушки, дедушки и родители вспомнят свое детство.

Мероприятие проходит с понедельника по пятницу с 10 и 16 часов по заявкам. Дополнительная информация по телефону (347) 260-44-64.