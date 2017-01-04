В Уфе любителей церковных песнопений ждет «Рождественская овация» Фото: пресс-служба Уфимской епархии В Уфе любителей церковных песнопений ждет «Рождественская овация» Фото: пресс-служба Уфимской епархии

УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе пройдет VI ежегодный фестиваль самодеятельных хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественская овация». Концерт приурочен к великому празднику Рождества Христова и окончанию Рождественского поста. Как сообщили в Уфимской епархии, в программе предусмотрено исполнение церковных песнопений, колядок, выступление самодеятельных хоровых коллективов Уфы и республики.

Главной задачей фестиваля является христианская проповедь, сохранение и развитие российской церковной певческой культуры на любительском уровне в молодежной среде Башкирии, а также обмен опытом между руководителями и исполнителями.

Фестиваль состоится 10 января в актовом зале II корпуса БГПУ.