В Башкирии в ДТП погибли три человека, четверо госпитализированы

УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Белорецком районе Башкирии в ДТП погибли три человека, четверо госпитализированы, сообщил в своем блоге начальник республиканской автоинспекции Динар Гильмутдинов. Авария произошла сегодня на белорецкой трассе около 12.20. «Рено Логан» вынесло со своей полосы после правого поворота. Во встречном «Форде Фьюжн» погибла 49-летняя водительница. В «Логане» погибли пассажиры — 52-летняя женщина и 55-летний мужчина. Четверых пострадавших с обеих автомобилей скорая помощь доставила больницу для осмотра и оказания медицинской помощи.

«Рено Логан» направлялся в сторону Белорецка, им управлял 47-летний житель Стерлитамака. На месте происшествия работает оперативная группа.