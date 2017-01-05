Он отдавал музыке весь жар своей души (К 105-летию со дня рождения композитора Тагира Каримова)

УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

5 января любители музыки республики отмечают 105-летие со дня рождения известного башкирского композитора Тагира Шакировича Каримова. Каждый из представителей старшего поколения без труда вспомнит множество его песен, удивительно мелодичных и запоминающихся. Произведения этого талантливого музыканта и по сей день часто можно услышать по радио или на концертах.

Тагир (Тагирьян) Шакирович Каримов родился 5 января 1912 года в деревне Ахмерово Аургазинского уезда Стерлитамакского кантона тогдашней Уфимской губернии, ныне Аургазинского муниципального района Республики Башкортостан.

Музыка с самого детства вошла в его жизнь. Тагир и не сомневался, что обязательно станет музыкантом или композитором. Очень легко давалась ему игра на любом инструменте. Он сам так пишет в своей автобиографии: «С семилетнего возраста играл на гармониках, также в течение трех лет играл в духовом оркестре…».

Тагир едет на юг, учится в шелкотекстильном техникуме в Ашхабаде, занимается в самодеятельности. Гастролирующая эстрадно-цирковая труппа принимает его в свой состав в качестве музыканта-исполнителя и гимнаста. С труппой он отправляется в далекий Архангельск и остается там. В 1937 году он становится руководителем хора местного лесозавода.

Через год, вернувшись на родину, работает художественным руководителем ансамбля песни и пляски клуба «Нефтяник» в Ишимбае. Уже тогда он пробует сочинять. Особенно хорошо у него получались пьесы для баяна, да и баянистом он стал первоклассным. За год до Великой Отечественной войны Тагира Каримова назначают заведующим музыкальной частью Башкирского государственного ансамбля народного танца Башгосфилармонии.

В годы войны Тагир Каримов близко подружился с преподавателем училища искусств Антоном Эйхенвальдом, у которого брал уроки музыки и композиции. Именно он раскрыл музыкальный талант Тагира Каримова, способствовал его становлению в качестве композитора. Первыми музыкальными пробами Тагира стали песни, служившие великому делу Победы. Не раз Тагир Каримов бывал в расположении Башкавдивизии и выступал перед бойцами. Первый его приезд на передовую надолго ему запомнился, потому что именно тогда родилась песня «Любимый Гульсиры», не сходившая в военные годы с уст солдат. Слова этой незатейливой песни о молодых людях, разлученных войной, были написаны поэтом Кадыром Даяном. Она вошла в золотой фонд песенной культуры башкирского народа. Вслед за ней в 1943 году был написан «Башкирский марш», который в исполнении духового оркестра конников получил другое название ‑ «Вперед на Берлин!»

Газета «Советский воин» в номере от 15 мая 1943 года писала: «Недавно башкирские артисты выступали в частях Н-ского гвардейского соединения. В 20 концертах они показали не только свое искусство, но и помогли бойцам и командирам шире развернуть художественную самодеятельность. Так, башкирский композитор Каримов написал и прекрасно исполняет на баяне марш конников-гвардейцев. Разучить этот марш он помог и нашим баянистам». Исполняемая Тагиром Каримовым музыка не оставляла никого равнодушным. Худощавый, быстрый в движениях он играл на баяне до изнеможения, пока его длинные натренированные пальцы не немели. Ему всегда долго аплодировали. По возвращении с фронта он часто получал солдатские письма-треугольники, на которых был указан такой адрес: «Уфа, Тагиру Каримову».

В годы войны им написаны более 10 песен ‑ «Песня о боевом друге», «Сирень», «Подарок», «Гульямал» и другие. Рассказывают, что именно с песней Тагира Каримова уходили на фронт курсанты Уфимского пехотного училища. Песенное творчество захватило молодого композитора, но он не переставал учиться и серьезной музыке.

Поэт-фронтовик Хаким Гиляжев посвятил строки своего стихотворения «Родные напевы» именно песням Тагира Каримова:

Где впервые услышать пришлось

Мне мелодии, близкие сердцу?

Может быть, с их звучаньем слилось

Воедино далекое детство...

Иль в недавнем жестоком бою

Я солдатом впервые их встретил,

И упорство, и силу мою

Отражали мелодии эти?

После войны Тагир Каримов продолжал работать в Башгосфилармонии. В 1950 году он был принят в члены Союза композиторов Башкирской АССР. В 1953 году экстерном закончил Уфимское музыкальное училище. С 1957 по 1972 годы возглавлял музыкальную часть Башкирского академического театра драмы. В эти годы он написал музыку к 35 спектаклям. Многие его песни к спектаклям получили самостоятельную жизнь и часто исполнялись певцами-исполнителями в концертах. Всего им написаны более 150 песен и хоров на стихи башкирских поэтов. Буквально народными стали его песни «Попляши, кума!», «Песня шофера», «Почтальон», «В цветущем саду» и многие другие.

Значительное место в творчестве Тагира Каримова занимают сочинения для баяна и оркестра народных инструментов, инструментальные пьесы, обработки народных мелодий.

В 1953 году Тагир Каримов становится заслуженным артистом БАССР. В 1957 году за заслуги в области музыкальной культуры он был награжден орденом «Знак Почета», в 1972 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР».

Умер Тагир Шакирович 21 июня 1978 года на 67-ом году жизни и похоронен в Уфе.

Тагир Каримов стал родоначальником целой музыкальной династии. Видным композитором стал его сын Айрат Каримов (1941-2016).

Диас Каримов продолжает славные традиции деда и отца, став известным пианистом, лауреатом международных конкурсов. Ныне он живет в Германии, но часто приезжает на родину, выступает с концертами в Уфе.