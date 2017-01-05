Россияне Капризов и Воробьев поборются за «бронзу» МЧМ-2017 Фото: www.fhr.ru Россияне Капризов и Воробьев поборются за «бронзу» МЧМ-2017 Фото: www.fhr.ru

УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Канаде завершился первый полуфинал молодёжного чемпионата мира 2017 по хоккею. Сборная России проиграла команде США в серии буллитов — 3:4.

Счёт открыла пара из уфимского «Салавата Юлаева» — Михаил Воробьев сделал результативный пас капитану команды России Кириллу Капризову — 1:0. Россияне вели ещё раз в матче — 2:1.

Но ошибки в обороне соперники использовали сполна. В третьем периоде вратарь россиян Илья Самсонов взял буллит, а вскоре Гурьянов сравнял результат — 3:3.

В овертайме были шансы и у Воробьева и у Капризова поставить точку, но не удалось.

В серии буллитов реализовать свой бросок удалось лишь Воробьеву, а капитан не смог забить.

А вот американцы были точны и вышли в финал, где сыграют с победителем пары Канада — Швеция.

Проигравший в этом дуэте сразится со сборной России за бронзовые медали чемпионата.