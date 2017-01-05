Макарим Магадеев ‑ выдающийся реформатор национального театра (К 115-летию со дня рождения)

УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения Макарима Адгамовича Магадеева ‑ актера, режиссера, театроведа, театрального педагога и реформатора, оставивший свой яркий след в истории становления театра в Башкортостане.

Макарим Магадеев родился 5 января 1902 года (23 декабря 1901 года ‑ по старому стилю) в деревне Нижняя Ока Бугульминского уезда Казанской губернии Российской империи, ныне Бугульминского района Республики Татарстан РФ.

Он учился в сельском медресе, затем в Казанской татарской учительской школе, где приобщился к любительскому театру. С 1917 по 1921 годы Макарим Магадеев являлся участником различных передвижных антреприз, актером красноармейского театра при политотделе 5-й Армии РККА, Уфимского государственного показательного театра.

С 1922 года Макарим Адгамович жил в Москве, где учился в Центральном техникуме театрального искусства (позже ‑ ГИТИС) и выступал в Московском татарском рабочем театре.

В 1926 году он вернулся в Уфу, где стал работать преподавателем и заведующим учебной частью театрального отделения Башкирского государственного техникума искусств. Одновременно Макарим Адгамович являлся актером и режиссером, а с 1933 года ‑ художественным руководителем Башкирского драматического театра. Он считается учителем многих видных актеров ‑ Зайни Игдавлетова, Гашии Абзгильдиной, Талиги Бикташевой, Валиахмета Галимова, Булата Имашева и других.

Макарим Магадеев проявил себя как оригинальный актер с высокой театральной культурой и мастерством, обладающий способностью особым образом оформлять игровое пространство, редким талантом перевоплощения и умением устанавливать контакт со зрителями. Как актер он сыграл основные роли в спектаклях «Янгура» и «Алатау» Афзала Тагирова (Шаймак, Галим), «Галиябану» Мирхайдара Файзи (Исмагил), «Отелло» Уильяма Шекспира (Отелло) и других.

Как режиссер проявил себя проводником идей Константина Станиславского на национальной сцене, содействовал внедрению современных принципов профессиональной театральной культуры и актерского мастерства, социалистического реализма, внес кардинальные изменения в репертуар и репетиционный процесс театра. Макарим Магадеев установил приоритет академического подхода к творчеству, выдвигая на первый план роль мировоззрения, эстетические и этические начала. Он являлся автором многочисленных статей по эстетике и истории национального театра.

В своей режиссерской работе Макарим Адгамович опирался на традиционные ценности русского и европейского театра, искал оптимальную взаимосвязь между классическим и национальным. Среди его наиболее известных работ, поставленных на сцене Башдрамтеатра ‑ «Овечий источник» Лопе де Вега, «Разбойники» и «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера, «Ревизор» Николая Гоголя, «Без вины виноватые» Александра Островского, «Алатау», «Сибиряк Гильман» и «17-30» Афзала Тагирова, «В стране панов» и «Зимогоры» Сагита Мифтахова, «Портфель» Наки Исанбета, «Авангард» Валентина Катаева, «Платон Кречет» Александра Корнейчука и другие.

Заметным явлением в культурной жизни республики стала постановка Макаримом Магадеевым спектакля «Борис Годунов» по трагедии Александра Пушкина в 1937 году. Он имел большой успех. В главной роли блестяще выступил Арслан Мубаряков. Впервые в спектакле Башдрамтеатра были использованы освещение и цвет как средство эмоционального воздействия на зрителя. Сценографом спектакля был выдающийся художник-сценограф Мухамед Арсланов.

Макарим Магадеев стал одним из первых национальных режиссеров, которые пытались показать на театральной сцене события недавней Гражданской войны, сложные пути установления башкирской автономии. К сожалению, спектакль по пьесе «Запоздавший приказ, или Валидовщина» драматурга Шамиля Усманова, непосредственного участника описываемых событий, вызвал резко отрицательную реакцию тогдашнего партийного руководства. В результате спектакль был снят с показа.

В годы репрессий Макарим Магадеев стал одним из многочисленных жертв культа личности. В сентябре 1937 года он был арестован и обвинен по статьям 58-8 и 58-11 УК РСФСР (совершение террористических актов и деятельность, направленная к подготовке преступлений). Весь национальный репертуар Башакадемтеатра был немедленно запрещен.

Как вспоминали Мухамед Арсланов и Хашим Мустаев, над «врагами народа» было устроено трехдневное судилище прямо в театре. В зал приводили Валиуллу Муртазина-Иманского, Макарима Магадеева, Зайтуну Бикбулатову, Бэдэр Юсупову, а актеров-коллег вынуждали делать публичные разоблачения и обвинять их в буржуазном национализме и других грехах.

10 июля 1938 года Макарим Магадеев был расстрелян в Москве. Место его захоронения неизвестно. В 1957 году он был полностью реабилитирован.

В 1938 году по клеветническим доносам была репрессирована и его жена ‑ Зайтуна Бикбулатова, будущая народная артистка СССР. Ее отправили в ссылку на два года по статье 58-12 УК РСФСР (укрывательство и пособничество всякого рода контрреволюционным преступлениям). Срок этот она отбыла полностью и была реабилитирована только в 1989 году.

О творчестве Макарима Магадеева можно прочитать в Краткой энциклопедии «Башкортостан», четвертом томе Башкирской энциклопедии, на сайте Башкирского академического драмтеатра им. М.Гафури, многих справочных изданиях.