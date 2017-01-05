«Салават Юлаев» попробует усмирить «Белых барсов» в Казани Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» попробует усмирить «Белых барсов» в Казани Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В четверг, 5 января, уфимский «Салават Юлаев» сыграет матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Казани против «Ак Барса».

Год 2017-й уфимцы начали неудачно — проиграли по буллитам в Нижнекамске «Нефтехимику» — 0:1.

Ныне команда Игоря Захаркина на пятом месте в Восточной конференции.

«Барсы» стартовали в новом году с победы над челябинским «Трактором» — 5:3. В их активе третье место на Востоке.

В первом матче сезона в Уфе «Салават» обыграл соседей со счетом 4:2.

Начало сегодняшнего поединка — в 19 часов по уфимскому времени (17.00 мск).