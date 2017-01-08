Топ-25 самых страшных и резонансных пожаров, произошедших в Башкирии в 2016 году Фото: Шамиль Валеев, Артур Басыров, Ксения Калинина, ГУ МЧС РФ по РБ, Рая Бикметова, группа «БашДТП»/ Руслан Фаррахов, администрация Уфы





















Топ-25 самых страшных и резонансных пожаров, произошедших в Башкирии в 2016 году Фото: Шамиль Валеев, Артур Басыров, Ксения Калинина, ГУ МЧС РФ по РБ, Рая Бикметова, группа «БашДТП»/ Руслан Фаррахов, администрация Уфы

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Информационное агентство «Башинформ» подготовило подборку 25 самых страшных и резонансных пожаров, произошедших в Башкортостане в 2016 году.

1. В Уфе вечером 4 января около 22.00 пожар на улице Сагита Агиша унес жизни 36-летней женщины и 47-летнего мужчины. Огнем были охвачены кирпичный дом с деревянной мансардой и одноэтажный бревенчатый дом. Выехавшие на место происшествия сотрудники пожарных частей предотвратили дальнейшее распространение огня. Пожару была присвоена первая категория. Предположительно, произошло замыкание электропроводки.

2. В Гафурийском районе вечером 26 января при пожаре в жилом доме погибли трое детей дошкольного возраста. По версии следствия, две девочки, 2015 и 2013 годов рождения, и мальчик, 2012 года рождения, в момент возгорания находились дома одни. Мать детей в это время была во дворе, занималась хозяйством, отец уехал по делам.

3. В столице республики 28 января загорелся ночной клуб «Bar Skazka». На тушение огня приехало порядка семи пожарных машин. Произошло тление утеплителя. Из здания эвакуировали людей.

4. В уфимском селе Нагаево утром 27 февраля у многодетного священника сгорел дом, предположительно, из-за короткого замыкания. Без крыши над головой осталась семья с десятью детьми. С просьбой помочь служителю церкви обратился к пользователям соцсетей сосед батюшки Дмитрий Молев.

5. В Уфе 13 марта в районе остановки «Юридический институт» загорелась крыша 12-этажного жилого дома № 12/2 по улице Мубарякова. Огнем была охвачена кровля многоэтажного строения. В тушении пожара были задействованы 48 человек и 21 единица спецтехники. Местные жители в панике переставляли автомобили подальше от горящего дома. Жильцов эвакуировали. Причина пожара — возгорание деревянной обрешетки металлической кровли технического этажа. Жертв удалось избежать.

6. В Стерлитамаке ночью 15 марта произошло возгорание половины жилого дома на двоих хозяев по адресу: улица Тукаева, 6. После тушения пожара были найдены тела двух женщин и десяти мужчин. Их смерть произошла, предположительно, из-за отравления угарным газом. Все погибшие — местные жители. Они посещали центр социальной адаптации. Место трагедии посетил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Он провел экстренное совещание. По его итогам создан координационный штаб для решения оперативных вопросов.

7. В Уфе 16 марта загорелся склад с фейерверками на улице Самаркандской, 1/4. Ранг пожара №2. Огонь был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

8. В Бакалинском районе 20 апреля в пожаре погибли пять человек, среди них трое детей. Сообщение о возгорании в селе Килеево поступило в дежурную часть около двух часов ночи. По прибытии на место было установлено, что горит жилой деревянный дом, принадлежащий местному жителю. После тушения в доме были найдены тела хозяина жилья, его сожительницы и трех её несовершеннолетних детей — мальчика и девочки, учащихся первого класса и младшего сына, 2009 года рождения. Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

9. В Балтачевском районе 8 апреля пожар в бревенчатом доме в деревне Кумьязы унес жизни троих несовершеннолетних — 2009, 2011 и 2013 годов рождения. Предположительная причина возгорания — детская шалость. На момент возгорания мать троих детей работала во дворе дома. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Семья на учете не состояла.

10. В одном из домов села Нуреево Шаранского района вечером 29 апреля произошел очередной пожар, в котором погибли трое детей. Установлено, что это две девочки — 2011 и 2015 годов рождения и мальчик 2013 года рождения. Предположительная причина возгорания – детская шалость. Родителей не было дома, малолетние дети были закрыты снаружи.

11. В Уфе 16 мая горел Северный рынок на улице Инициативной. На место выехали силы и средства уфимского гарнизона. По прибытии было установлено, что происходит задымление в здании ангарного типа. Открытое горение удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших нет.

12. Без крыши над головой остались три семьи села Мурсалимкино Салаватского района. Пожар произошел 2 июня на улице Советской, предварительно, из-за короткого замыкания электропроводки. Сгорел жилой деревянный дом, который принадлежал 43-летней местной жительнице. Далее огонь перекинулся на два соседних дома, принадлежащих пенсионеркам. Пострадавших нет.

13. В Нефтекамске 16 июня сгорел развлекательный комплекс. Возгорание произошло на улице Комсомольской, 27а. В здании находились частная пивоварня, ночной клуб, боулинг, караоке-клуб. По данным МВД по РБ предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на наружной рекламной вывеске.

14. В правоохранительные органы республики 30 июня поступило сообщение об обнаружении тела мужчины после тушения пожара в одном из домов села Шаран Шаранского района. Погиб житель Туймазинского района, 1979 года рождения. В больницу с различными травмами и ожогами доставлен 28-летний житель Туймазинского района. В помещении одноэтажного нежилого кирпичного здания произошло возгорание, после чего взорвался бытовой газовый баллон. Здание было полностью разрушено.

15. На установке гидрокрекинга производственной площадки «Башнефть-Уфанефтехим» 16 июля в результате разгерметизации аппарата воздушного охлаждения произошел взрыв газопродуктовой смеси с последующим возгоранием. С огнем боролись 51 единица техники и 133 человека. Всего на объекте в ту ночь работали 11 человек. После случившегося трое сотрудников ушли домой. Двое работников предприятия 34 и 58 лет были госпитализированы. Шесть человек погибли, самому младшему из них 28 лет. Повреждения двух тел настолько сильны, что в отношении них были назначены генетические экспертизы.

16. В Уфе 30 сентября в столице загорелся строящийся бизнес-центр на улице Р. Зорге. На месте были задействованы силы и средства МЧС в составе 41 человека и 17 единиц техники. Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины во время пожара. Отдел полиции №7 Управления МВД России возбудил уголовное дело по факту преступления, предусмотренного статьей «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

17. Днем 24 октября в промышленной зоне Салавата на улице Молодогвардейцев загорелась градирня ТЭЦ. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в неэксплуатируемом помещении.

18. В Учалинском районе в пожаре погибла семья из трех человек. Трагедия произошла 27 октября в селе Ильчино. Загорелся частный бревенчатый дом, который принадлежал 73-летнему местному жителю. Во время тушения пожара были обнаружены тела хозяина дома, его 31-летнего сына и 13-летней внучки. Мать девочки находилась на работе в ночную смену. За ребенком присматривали ее отец и дед. Не исключено, что возгорание возникло из-за перекала печи.

19. В Уфе 30 ноября загорелись одноэтажные кирпичные складские помещения рынка на улице Гурьевской. На место происшествия прибыли силы и средства МЧС — 14 единиц техники и 37 человек. В Кировском районе движение транспорта было парализовано. В результате пожара пострадавших и погибших нет.

20. Из-за пожара в центре Уфы, произошедшего 30 ноября, восемь человек с признаками удушья доставлены в больницу. Возгорание произошло днём в офисном здании на улице Аксакова, 73. Из-за обильного задымления была проведена эвакуация находящихся в помещении граждан. Полицейские организовали оцепление для обеспечения безопасности граждан и беспрепятственного проезда пожарных расчетов и скорой помощи.

21. В Уфе на улице Силикатной 18 декабря сгорело трехэтажное кирпичное административное здание мансардного типа. Первые пожарные подразделения прибыли на место ЧП спустя шесть минут. К этому времени люди, находившиеся в здании, самостоятельно покинули его. С огнем боролись 57 пожарных и 22 спецавтомобиля. В результате самостоятельной эвакуации травму ноги получила беременная женщина. Она обратилась в травмпункт и после оказания медпомощи была отпущена на амбулаторное лечение.

22. В Стерлитамаке 19 декабря в многоквартирном доме на улице Строителей в огне погибли шестилетняя и 11-летняя девочки. На место происшествия прибыли 14 огнеборцев и семь единиц спецтехники. 31-летний мужчина, проживавший в данной квартире, госпитализирован с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным республиканского Следственного комитета, когда начался пожар, пострадавший спал. Девочки приходятся мужчине падчерицами. Предположительно, они погибли от отравления угарным газом.

23. В Уфе четыре семьи остались без крова. Пожар произошел 23 декабря в частном двухэтажном бревенчатом доме на улице Белякова. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Сгорела кровля, дом придется капитально ремонтировать.

24. В селе Урман Иглинского района прозвучал взрыв. 24 декабря на территорию бывшей воинской части проникли неизвестные лица. Взрыв зафиксирован около 12.00.

25. В Миякинском районе Башкирии ночью 31 декабря двое пожарных погибли, спасая пожилую женщину. Бригада ПЧ-88 прибыла на тушение дома в селе Ерлыково. Пожарные зашли в горящее строение, чтобы найти и вывести находившуюся там пенсионерку, и в этот момент обрушилась крыша. По факту гибели троих людей в пожаре проводится доследственная проверка.