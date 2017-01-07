В Башкирии в 2016 году были замечены эксклюзивные птицы Фото: администрация Уфы, соцсети, Олег Боровой, Анатолий Григорьев, Юрий Ляпустин







В Башкирии в 2016 году были замечены эксклюзивные птицы Фото: администрация Уфы, соцсети, Олег Боровой, Анатолий Григорьев, Юрий Ляпустин

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в 2016 году были замечены эксклюзивные птицы. Агентство «Башинформ» подготовило Топ-5 случаев, когда в регион прилетали необычные птицы в нетипичное для них время года.

В пруду в Парке лесоводов Уфы 3 ноября появились дикие утки. Возможно, стая остановилась на отдых перед дальнейшим перелетом. Специалисты отметили, что в последнее время в крупных городах кряквы нередко остаются на зимовку, так как водоемы не замерзают, а люди постоянно подкармливают птиц.

В ноябре жители Межгорья сфотографировали и опубликовали в соцсетях снимок чомги — необычной птицы отряда поганкообразных. Скорее всего, она направлялась на зимовку в более теплые края. Чомги, или большие поганки — отличные ныряльщики.

В Уфе было отмечено необычное явление — с наступлением холодов прилетели зимородки. О появлении перелетных птиц в городе сообщили очевидцы в соцсети. «Этого не может быть. Зимородок — летняя птица: весной прилетает, осенью улетает, — сказал кандидат биологических наук, председатель Башкирского республиканского орнитологического общества Виктор Валуев. — В сущности, это не уникальное явление, а из ряда вон выходящее. Чтобы зимородки остались зимой, такого еще не было».

На озере Теплом в микрорайоне Инорс 27 ноября впервые был замечен большой баклан. «Это первая регистрация вида в Уфе и первая встреча вида в Башкирии в зимний период», — сообщила агентству «Башинформ» председатель Бюро Центрального Совета Союза охраны птиц России, заместитель председателя Башкирского отделения Союза Полина Полежанкина.

Поздней осенью в окрестностях Салавата фотоохотник поймал в объектив самого крупного из дятлов, обитающих на территории Башкортостана — желну или, по-другому, черного дятла (Dryocopus martius). 52-летний начальник отдела снабжения МУП «Трамвайное управление» города Юрий Ляпустин занимается бёрдвотчингом (наблюдением за птицами) уже десять лет. За это время он встретил и сфотографировал на территории республики свыше ста видов птиц.