В Башкирии лето 2016 года запомнилось нашествием насекомых и необычной находкой ученых Фото: соцсети, Виктор Валуев







В Башкирии лето 2016 года запомнилось нашествием насекомых и необычной находкой ученых Фото: соцсети, Виктор Валуев

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане лето 2016 года запомнилось нашествием насекомых и необычной находкой ученых. Так, в Уфе появлению небывалого количества комаров поспособствовали различные факторы, среди которых основной – это половодье. Специализированные структуры города оказались не готовы к высокой активности насекомых. Реагировать на появление комаров нужно было по факту, а не по графикам и планам, отметили в мэрии.

Жители республики сообщали о нашествии южнорусских или южноуральских тарантулов на территорию республики. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии членистоногих, ползущих по городским улицам. Говорилось о людях, пострадавших от укусов паукообразных. Профессор БашГУ, доктор биологических наук Владимир Книсс отметил, что нет причин для беспокойства и поводов говорить о масштабном нашествии тарантулов.

В столице из-за жары появились богомолы. Жители микрорайона Затон выложили в соцсетях фотографии крупных зеленых насекомых. Очевидцы утверждали, что богомолы забирались даже на верхние этажи домов.

В регионе на начало июня было зарегистрировано более пяти тысяч фактов нападения клещей на людей. По сообщению Роспотребнадзора по РБ, в медицинские организации обратились 5421 пострадавший от укусов этих опасных насекомых, в том числе 1754 ребенка. Иммуноглобулинопрофилактику получили 36,1 процента обратившихся, в том числе 86 процентов детей. Не все кровососы оказались переносчиками опасных болезней. Из 3609 клещей, принятых на экспертизу в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии РБ с 1 апреля, у 204 обнаружен вирус энцефалита, у 300 — боррелиоза.

Между Стерлитамаком и Салаватом в одном из озер учеными впервые обнаружены пресноводные медузы. Каким образом они попали в озеро Старица в пойме Белой, пока остается загадкой. Возможно, они остались здесь с того времени, когда в этих местах плескался океан. Тем более что медузы найдены в непосредственной близости от шиханов. Может быть, долгое время медузы жили в изолированной емкости под землей, а потом, когда стали рыть карьеры для добычи известняка, эта емкость открылась, и медузы продолжили существование на поверхности земли.