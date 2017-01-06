«Юлаевцы» Капризов и Воробьев - бронзовые призёры чемпионата мира-2017 по хоккею U-20 Фото: www.fhr.ru «Юлаевцы» Капризов и Воробьев - бронзовые призёры чемпионата мира-2017 по хоккею U-20 Фото: www.fhr.ru

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Канаде завершился матч за третье место на молодёжном чемпионате мира 2017 года по хоккею. Сборная России обыграла соперников из Швеции — 2:1.

В начале второго периода уфимский центрфорвард Михаил Воробьев вывел точным пасом своего одноклубника Кирилла Капризова на рандеву со шведской обороной и капитан россиян оказался более расторопным — 1:0.

Однако в конце периода наши ребята сами себе «привезли» гол — 1:1.

Этот счёт остался неизменным до конца основных 60 минут, в чем огромная заслуга лучшего вратаря сборной Ильи Самсонова.

На первых же секундах овертайма Денис Гурьянов принёс победу и бронзовые медали сборной России — 2:1.

А Кирилл Капризов признан лучшим нападающим россиян на этом чемпионате.