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6 января Пятница

Уфа   °

В Башкирии на трассе сгорел пассажирский автобус

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии на трассе сгорел пассажирский автобус Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»

В Башкирии на трассе сгорел пассажирский автобус Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на трассе сгорел пассажирский автобус. ЧП произошло 5 января на 105 км автодороги Уфа-Магнитогорск. Информация о возгорании частного экскурсионного автобуса марки «Тойота Коастер» поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 18.14.

На место происшествия выехали восемь огнеборцев и две единицы спецтехники. Спустя почти 40 минут пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Теги: пожар,автобус
 
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