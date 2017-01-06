Видные деятели науки: Надир Надиров (К 85-летию академика)

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня свой большой юбилей — восьмидесятипятилетие — отмечает Надир Каримович Надиров — известный советский и казахстанский ученый, химик-технолог. В разные годы он принял активное участие в создании академических сообществ Казахстана и Башкортостана.

Надир Надиров родился 6 января 1932 года в селении Кикач Азербайджанской ССР. Является представителем древнего курдского народа. В 1937 году вместе с семьей был насильно депортирован в Казахстан.

Окончил Кызылординский педагогический институт. Работал учителем в Казахстане. С 1959 года являлся заведующим кафедрой химии Хабаровского педагогического института. Позже заведовал кафедрой технологии переработки нефти и газа, затем трудился проректором на научной работе Казахского химико-технологического института в Чимкенте. С 1975 года руководил Институтом химии и природных солей АН Казахской ССР в Гурьеве, Казахстанским отделом Всесоюзного НИИнефть им. А.П. Крылова, научно-производственным центром «Мунай».

С 1967 года является доктором химических наук, с 1970 года — профессором. С 1983 года состоит академиком АН Казахской ССР. Избирался главным ученым секретарем и членом президиума Академии. Являлся первым вице-президентом Национальной инженерной академии Казахстана. В 1996 году основал и стал первым редактором журнала «Нефть и газ».

Основные научные направления деятельности ученого — прикладная нефтехимия и физическая химия. Автор более 1000 трудов, монографий, около 300 изобретений. Научные труды ученого посвящены решению актуальных проблем технологии добычи, транспортировки и комплексной переработки углеводородного сырья. Им созданы новые технологии производства сорбентов, витаминов, катализаторов, рафинации органических веществ. Является создателем многих научных школ в нефтехимии и нефтепереработке.

Труды и разработки Надира Надирова хорошо известны в научных кругах Башкортостана. Многие идеи и изобретения ученого широко используются на химических и нефтехимических предприятиях Уфы, Стерлитамака и Салавата. В начале 90-х годов прошлого столетия Надир Каримович принял активное участие в организации Академии наук Республики Башкортостан, став одним из ее учредителей. В 1991 году стал Почетным академиком АН РБ. Состоит в Отделении химико-технологических наук.

За большой вклад в развитие науки и производства Надир Надиров награждался орденом Трудового Красного Знамени, иностранными орденами, многими медалями. Ему присвоены почетные звания «Почетный нефтяник СССР», «Изобретатель СССР», «Заслуженный деятель науки Казахской ССР», «Почетный инженер Республики Казахстан», «Отличник народного просвещения РСФСР». Является лауреатом Государственной премии Казахской АССР в области науки и техники, премии им. И.М. Губкина.