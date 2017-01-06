Православные Башкирии отмечают Сочельник

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Рождественский сочельник отмечают 6 января православные христиане. Свое название этот день, завершающий Рождественский пост, получил от сочива — размоченных зерен пшеницы с медом и фруктами, проще говоря, каша. По христианскому обычаю, это единственная пища, которую можно принимать в этот день.

Сочельник предшествует святой для всех христиан ночи рождения Иисуса Христа. Ужин в сочельник считается одним из главных событий Рождества. До вечера в этот день не принято садиться за стол. А к праздничной трапезе приступают только с появлением на небе первой звезды. Эта традиция связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа, но в уставе церкви она не записана.

За столом каждый должен был отведать все приготовленные блюда. Не допускалось проявление индивидуальных вкусов. Трапеза была безалкогольной. Все блюда были постными, жареными и заправленными растительным маслом, без мясной основы, без молока и сметаны. Не подавались горячие блюда, чтобы хозяйка постоянно находилась за столом.

Во время трапезы велась непринужденная беседа только о добрых делах. Несмотря на то, что это был сугубо семейный праздник, считалось необходимым пригласить к столу одиноких знакомых, соседей (независимо от их вероисповедания). За стол усаживался каждый случайный гость, в том числе и нищий. Существовало поверье, что в этот день в виде нищего может предстать Бог. В сочельник хозяин поздравлял с праздником домашних животных, выносилось угощение и бездомным животным (на крыльцо, за порог выставлялась миска с едой).

Потом начиналась самая веселая часть сочельника — раздача подарков. При наличии в доме детей один из домочадцев переодевался в Деда Мороза — Святого Николая. Он же приносил подарки в мешке.