В Башкирии легковой автомобиль при столкновении с внедорожником превратился в груду металла Фото: группа «БашДТП»/ Ринат Каюмов, скриншот видео Халила Мусина

В Башкирии легковой автомобиль при столкновении с внедорожником превратился в груду металла Фото: группа «БашДТП»/ Ринат Каюмов, скриншот видео Халила Мусина

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане легковой автомобиль при столкновении с внедорожником превратился в груду металла. О серьезной автоаварии сообщил очевидец в группе «БашДТП» «Вконтакте». По его словам, ДТП произошло 6 января недалеко от Кушнаренковского района. Образовалась большая пробка в обе стороны трассы М-7.

Водители отмечают, что дорогу не поделили автомобили Hyundai Accent и Toyota Land Cruiser. Первая машина превратилась в груду искореженного металла, от удара её выбросило на обочину. По словам очевидцев, водитель Hyundai скончался.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщалось ранее, Главное управление МЧС России по РБ распространило предупреждение об ухудшении погодных условий. Тем временем, автолюбители информируют о заторах и плохой видимости на трассах.