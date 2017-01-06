ГИБДД по Башкирии призывает водителей быть внимательными на опасных участках автодорог Фото: Олег Яровиков ГИБДД по Башкирии призывает водителей быть внимательными на опасных участках автодорог Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

ГИБДД по Башкортостану призывает водителей быть внимательными на опасных участках автодорог. А именно, на трассах Москва-Уфа (около Подымаловской развязки, деревни Шарипово и села Исамет), Уфа-Самара: (рядом с поселком Кандры, Жуковской развязкой, перекрестком на село Бишкураево), Уфа-Оренбург (в районе перекрестка на Бузовьязы, Стерлибашевского перекрестка, около сёл Толбазы и Зирган), Уфа-Челябинск (около перекрестка Зинино-Жилино, поселка Алаторка) и на участках с крутыми подъемами и спусками.

«В данный момент на федеральных и республиканских дорогах затруднений для движения нет. Однако на территории республики фиксируется сильный снежный фронт и боковой ветер. Из-за снегопада видимость на некоторых участках ограничена, особенно за движущимся в попутном направлении автотранспортом. Возможны образования снежных заносов, переметов, гололеда, — сообщил агентству «Башинформ» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ Ильдар Юсупов.

Все экипажи ДПС работают в усиленном режиме. При возникновении внештатных ситуаций, водители могут обращаться к инспекторам за помощью. В случае необходимости можно позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 235-84-02, 233-27-31.

Как сообщалось ранее, Главное управление МЧС России по РБ распространило предупреждение об ухудшении погодных условий. Тем временем, автолюбители информируют о заторах и плохой видимости на трассах.