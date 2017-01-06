Стали известны подробности смертельного ДТП в Башкирии с участием легкового автомобиля и внедорожника Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ





Стали известны подробности смертельного ДТП в Башкирии с участием легкового автомобиля и внедорожника Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Стали известны подробности смертельного ДТП в Башкортостане с участием легкового автомобиля и внедорожника. Как сообщалось ранее, одна из машин от удара превратилась в груду искореженного металла.

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции проинформировали, что авария произошла утром 6 января на 1311 км автодороги М-7 Москва-Уфа, около деревни Волково Кушнаренковского района.

27-летний житель села Кушнаренково за рулем Hyundai Accent ехал со стороны Москвы в сторону Уфы. Он выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Land Cruiser 200. За рулем внедорожника находился 48-летний уфимец.

В результате автоаварии хозяин легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Предположительно, ДТП произошло из-за превышения скорости водителем Hyundai Accent.