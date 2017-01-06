В Башкирии столкнулись три машины, пострадали взрослые и ребенок Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ







В Башкирии столкнулись три машины, пострадали взрослые и ребенок Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане столкнулись три машины, пострадали взрослые и ребенок. ДТП произошло недалеко от Бирска, на 106 км автодороги Уфа-Янаул 6 января в 10.25.

«Пострадали три человека, в том числе один ребенок. Водитель Nissan Qashqai, ехавший со стороны Уфы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами марки Lifan и «Лада Приора», — прокомментировали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Данные о пострадавших уточняются.