В Башкирии иномарка при обгоне КамАЗа врезалась в ВАЗ, есть пострадавшие Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ









В Башкирии иномарка при обгоне КамАЗа врезалась в ВАЗ, есть пострадавшие Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане водитель на Mitsubishi Pajero при обгоне КамАЗа врезался в ВАЗ. ДТП произошло утром 6 января на 1175 км автодороги М-7 Москва-Уфа, на территории Илишевского района.

Недалеко от деревни Исаметово житель Москвы, управляя Mitsubishi Pajero, пошел на обгон КамАЗа. Он вовремя не увидел двигающуюся во встречном направлении машину марки ВАЗ-2107. В итоге произошло лобовое столкновение. Пострадали водитель и два пассажира отечественного автомобиля, сообщил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ Ильдар Юсупов.