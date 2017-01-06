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6 января Пятница

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В Башкирии иномарка при обгоне КамАЗа врезалась в ВАЗ, есть пострадавшие

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии иномарка при обгоне КамАЗа врезалась в ВАЗ, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ

В Башкирии иномарка при обгоне КамАЗа врезалась в ВАЗ, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане водитель на Mitsubishi Pajero при обгоне КамАЗа врезался в ВАЗ. ДТП произошло утром 6 января на 1175 км автодороги М-7 Москва-Уфа, на территории Илишевского района.

Недалеко от деревни Исаметово житель Москвы, управляя Mitsubishi Pajero, пошел на обгон КамАЗа. Он вовремя не увидел двигающуюся во встречном направлении машину марки ВАЗ-2107. В итоге произошло лобовое столкновение. Пострадали водитель и два пассажира отечественного автомобиля, сообщил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ Ильдар Юсупов.

Теги: ДТП
 
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