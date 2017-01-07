18 января жителям Башкирии впервые в новом году окажут бесплатную юридическую помощь Фото: ИА «Башинформ» 18 января жителям Башкирии впервые в новом году окажут бесплатную юридическую помощь Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

18 января в Благовещенске состоится первый в новом году выездной прием граждан в рамках оказания им бесплатной юридической помощи. Юристы республиканских министерств и ведомств каждую среду будут консультировать жителей в одном из районов и городов Башкирии.

Полный график выездных приемов утвержден Правительством Башкортостана и доступен на официальном сайте Госкомюстиции РБ.

С 2014 году в республике также действует Государственное юридическое бюро РБ, которое оказывает бесплатную юридическую помощь и полное юридическое сопровождение социально незащищенным слоям населения — малоимущим; инвалидам 1 и 2 группы; ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской Федерации; детям-инвалидам, детям-сиротам, их законным представителям; гражданам, признанным судом недееспособными, а также их законным представителям; гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Для получения услуги требуется не только документ, удостоверяющий личность, но и подтверждающий принадлежность к категориям граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

Подробности на странице Госкомитета РБ по делам юстиции в соцсети «ВКонтакте».