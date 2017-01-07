В Уфе на зимней Республиканской Спартакиаде определились первые победители

УФА, 7 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане со 2 января проходит Республиканская Спартакиада по зимним видам спорта среди учащихся. Она продлится до 20 января и приурочена к «Неделе большого хоккея», которая пройдет в Уфе с 15 по 22 января. Организатор спортивного форума — Министерство молодежной политики и спорта республики.

Медали республиканского спортивного форума разыграют более 700 юных спортсменов в таких видах спорта, как биатлон, фигурное катание, хоккей, хоккей с мячом, горнолыжный спорт, сноуборд, шорт-трек, лыжные гонки, фристайл, спортивное ориентирование, лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина.

Основная часть соревнований (хоккей, хоккей с мячом, фигурное катание, сноуборд, шорт-трек, лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина) пройдут в Уфе. Победителей и призеров в спортивном ориентировании будут выявлять в Уфимском районе, а представители горнолыжного спорта будут соревноваться на территории ГЛЦ «Мраткино» (Белорецкий район).

Открыли программу соревнований Спартакиады юные фигуристы. Спортсмены продемонстрировали произвольную и короткую программы.

3 января на малом льду УСА «Уфа-Арена» состоялось торжественное открытие. Поддержать будущих чемпионов приехали министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта, заслуженный мастер спорта России по биатлону, заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Павел Муслимов, руководитель Федерации фигурного катания РБ Ульяна Тыртышная, родители, почетные гости.

В своем приветственном адресе руководитель молодежно-спортивного ведомства региона поздравил учащихся с началом спортивного праздника, с началом Нового года, пожелал успехов и красивых побед.

После завершения соревнований состоялась церемония награждения.

4 января в Уфе на базе СОК «Трамплин» состоялись соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Участниками спортивного форума стали около 30 спортсменов.

По итогам победителем Республиканской Спартакиады стал кандидат в мастера спорта Никита Кудрявцев (Уфа). На втором месте расположился уфимец, кандидат в мастера спорта Владислав Кокрин, на третьем месте – кандидат в мастера спорта Даниэль Шарипов (Уфа).

Накануне, 6 января, на базе СОК «Биатлон» в борьбу за медали вступили представители лыжных гонок, сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта республики.

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