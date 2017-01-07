Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.65

EUR 63.81

7 января Суббота

Уфа   °

Уфимец Антон Бабиков - лучший из россиян в пасьюте IV этапа Кубка мира по биатлону

СПОРТ

УФА, 7 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В немецком Оберхофе проходит четвёртый этап Кубка мира 2016/17 по биатлону. Состоялась гонка преследования у мужчин.

Уфимец Антон Бабиков показал лучший результат среди российских спортсменов, финишировав шестым. Антон стартовал в этом пасьюте с 18 места после результата спринта.

Первым в очередной раз стал француз Мартен Фуркад. Он опередил немца Пайффера и итальянца Виндиша.

Теги: Биатлон,мужчины,Кубок мира
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть