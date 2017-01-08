Загир Исмагилов ‑ символ музыкального искусства Башкортостана (К 100-летию со дня рождения композитора)

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УФА, 8 янв 2017. /ИА «Башинформ»,Владимир Романов/.

Сегодня культурная общественность Башкортостана и России отмечают 100-летие со дня рождения Загира Гариповича Исмагилова ‑ выдающегося композитора, народного артиста СССР, РСФСР и Башкирской АССР, лауреата Государственной премии РСФСР имени Глинки и Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», профессора, первого ректора Уфимского государственного института искусств.

Его имя является символом становления и развития профессионального музыкального искусства Башкортостана. Творения Загира Исмагилова составляют золотой фонд музыкальной культуры республики и России.

Загир Гарипович родился 8 января 1917 года (26 декабря 1916 года по старому стилю) в деревне Серменево Верхне-Уральского уезда Оренбургской губернии, ныне Белорецкого муниципального района Республики Башкортостан. Отец его был потомственным лесорубом. Маленький Загир часто бывал в лесу, помогая отцу, с детства он познал и тяжесть труда, красоту окружающего мира и природных звуков. Его первые музыкальные опыты были связаны с любимым инструментом башкир ‑ кураем. Стремление дать образование сыну побудило отца направить его на учебу в Уфимский лесотехникум. Но вскоре счастливая случайность резко поменяла судьбу Загира. Известный актер Арслан Мубаряков, услышав игру юноши, пригласил его принять участие в работе Башкирского драматического театра. Загир по вечерам стал выступать в театре в качестве кураиста, а днем обучался в музыкальной студии, открывшейся тогда в Уфе. Еще один переломный момент в биографии Загира Исмагилова связан с именем прославленного башкирского композитора Газиза Альмухаметова, угадавшего незаурядность таланта в молодом кураисте. Именно он посоветовал 3агиру поступить в только что открытую Башкирскую студию при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. И вскоре, в 1937 году Загир Исмагилов начинает учиться в Москве. Во время Великой Отечественной войны Загир Гарипович работает в Уфе, участвует в концертах фронтовых бригад, пишет много песен патриотического содержания ‑ «Башкирские батыры», «Песня о героях», «Последнее письмо», «Шаймуратов генерал». После завершения обучения в студии, он заканчивает композиторский факультет Московской консерватории. С 1958 года он становится председателем Союза композиторов Башкирской АССР, позже ‑ организатором и первым ректором Уфимского государственного института искусств которым руководил около двадцати лет (1968-88).

Творчество Загира Исмагилова масштабно. Огромный вклад он внес в развитие национальной оперы, камерно-вокальной, хоровой и инструментальной музыки. В своем творчестве композитор творчески развивал традиции классиков русской музыкальной культуры ‑ Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина. Загир Исмагилов тяготел к национально-исторической тематике в операх, воплощению образов известных исторических личностей, выдвинувшихся из числа башкир, драматических и бытовых коллизий жизни простого человека. Среди них: историко-героическая опера «Салават Юлаев», повествующая о выдающемся национальном герое, героико-эпические оперы «Послы Урала», затрагивающая тему добровольного присоединения Башкирии к России, и «Кахым-туря», где героем является военачальник, под предводительством которого башкиры отважно сражались против войск Наполеона в Отечественной войне 1812 года. В центре оперы «Акмулла» ‑ образ великого башкирского поэта-просветителя ХIХ века. Заслуженной популярностью пользовались его лирико-драматические сочинения ‑ оперы «Шаура», «Волны Агидели» и бытовые музыкальные комедии ‑ «Кодаса» («Свояченица») и «Алмакай». Композитор внес значительный вклад в развитие жанра национальной хоровой кантаты, оратории, симфонической музыки. Им написано свыше трехсот песен и романсов. Загир Исмагилов был одним из ведущих композиторов-песенников, развивавших традиции русского романса и бытовой песни. Произведения композитора исполнялись в России и за рубежом (Болгарии, Китае, Румынии, Северной Корее, Югославии, Эфиопии), постоянно издавались и записывались на грампластинках всесоюзной фирмы «Мелодия», имеются в фондовых записях радио России, башкирского радио и телевидения.

Плодотворное творчество Загир Исмагилов успешно сочетал с многогранной общественной деятельностью в качестве депутата Верховного Совета Башкирской АССР целого ряда созывов. В 1963-1975-е годы Исмагилов избирался Председателем Верховного Совета БАССР.

Очень высоко отзывались о его музыке коллеги. Выдающийся советский композитор Тихон Николаевич Хренников как-то сказал: «Музыка Загира Исмагилова удивительно чистая и искренняя. Жаль, что музыкантов такого уровня как он, было совсем немного. Его музыка напоминает мне прозрачный родник, спускающийся с высоких горных склонов…». Свою любовь и признательность аксакалу башкирской музыки выразили жители столицы Башкортостана, присвоив Загиру Исмагилову звание «Почетный гражданин города Уфы». Композитор являлся и Почетным гражданином своего родного Белорецкого района и города Белорецка.

Скончался Загир Исмагилов на 87-ом году жизни, 30 мая 2003 года, после тяжелой продолжительной болезни.

В декабре 2004 года в Уфе, на доме по улице Энгельса, где жил композитор, была открыта мемориальная доска. Его имя присвоено Уфимской государственной академии искусств. В театральном сквере у Башкирского государственного театра оперы и балета воздвигнут памятник Загиру Исмагилову работы скульптора Ханифа Хабибрахманова. Именно на сцене этого театра в 1955 году впервые прозвучала самая знаменитая опера Исмагилова «Салават Юлаев», ставшая одним из самых известных национальных брендов Башкортостана. Одна из улиц в микрорайоне «Южный» города Уфы носит имя композитора. В селе Серменево Белорецкого района действует дом-музей композитора, имеется улица, названная в память о нем. Стало традицией проведение Международного конкурса исполнителей-музыкантов имени З.Г. Исмагилова («Исмагиловского конкурса») в Уфе.

В ноябре 2016 года в УГИИ им. Загира Исмагилова прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Родная земля», посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося композитора. В Башкирском театре оперы и балета состоялся большой праздничный концерт.