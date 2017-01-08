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8 января Воскресенье

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В Башкирии две автоаварии унесли жизни пяти человек

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии две автоаварии унесли жизни пяти человек

Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии две автоаварии унесли жизни пяти человек

Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 8 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне в Башкирии две автоаварии унесли жизни пяти человек, сообщает Управление ГИБДД МВД по республике. Одна из них — в Уфимском районе — произошла на автодороге Авдон-Подымалово. Столкнулись «Nissan» и ВАЗ-2112. Погибли две женщины и мужчина из «Nissan», двое получили травмы. В отечественном автомобиле пострадали двое, все госпитализированы.

В аварии на автодороге Уфа-Янаул в Благовещенском районе было совершено столкновение «Daewoo Nexia» и «Mitsubishi Lancer». Погибли два человека.

Возможной причиной обеих автоаварий оперативники рассматривают превышение скорости, проводятся экспертизы находились ли водители в состоянии алкогольного опьянения. ГИБДД напоминает всем автовладельцам об осторожности на дорогах, учитывая погодные условия на трассах республики.

Теги: ДТП
 
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