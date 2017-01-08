Православные Башкирии отмечают Собор Пресвятой Богородицы Фото: с сайта pravmir.ru Православные Башкирии отмечают Собор Пресвятой Богородицы Фото: с сайта pravmir.ru

УФА, 8 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Православные Башкирии празднуют Собор Пресвятой Богородицы. На следующий день после Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает еще одну важную дату. Празднование Собора Пресвятой Богородицы было установлено на Шестом вселенском соборе в 681 году.

Уже в поучениях на Рождество Христово Епифания Кипрского, Амвросия Медиоланского и Блаженного Августина хвала Иисусу Христу соединяется с восхвалением родившей Его Богородицы.

В этот день Православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, родившей Спасителя. Праздник ее чествования установлен сразу после Рождества. Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы в данный день совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Иисусу Христу. Так, вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто был близок к Спасителю: святого Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова, который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.