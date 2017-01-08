В Уфе Музей современного искусства отметит свое 15-летие мировой премьерой

УФА, 8 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

9 января Музей современного искусства имени Наиля Латфуллина приглашает на свое 15-летие. В этот день в музее состоится традиционный праздничный концерт, сообщил директор музея, художник Василь Ханнанов.

В программе — выступление ансамбля виолончелистов «Алтынай» и мировая премьера альбома виолончелиста, лауреата международных, всероссийских и республиканских конкурсов Искандеора Ханнанова «in d». Широкой публике будет представлен первый композиторский труд известного музыканта.

Начало концерта в 18.00 по адресу: ул. К.Маркса, 32.

Искандеор Ханнанов родился в 1996 году в городе Уфе, окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории им.П.И.Чайковского. Лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, в том числе Международного фестиваля «Москва встречает друзей» МБФ Владимира Спивакова, обладатель I премии «Золотой Щелкунчик» X международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» и специального приза «Юный музыкант телеканала «Культура» 2009 года». Гастролировал по городам России и за рубежом с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» (Художественный руководитель и Главный дирижер Владимир Спиваков), с Государственным симфоническим оркестром России (дирижер Марк Горенштейн). Участник программ и стипендиат Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова. Искандеор играет на виолончели, подаренной маэстро Владимиром Спиваковым.

Музей современного искусства имени Наиля Латфуллина открылся в день рождения художника Наиля Латфуллина. Наиль Латфуллин (1952 -1992) — живописец, график, поэт. Инициатор, организатор и лидер творческого объединения «Чингисхан». С 1974 года — участник республиканских, международных, зарубежных и групповых выставок. Произведения Наиля Латфуллина хранятся в собраниях Башкирского государственного художественного музея им. М.В.Нестерова (Уфа), Государственной Третьяковской галерее (Москва) и в частных собраниях в России и за рубежом.