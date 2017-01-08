БГПУ им. М. Акмуллы - 50 лет Фото: ИА «Башинформ» БГПУ им. М. Акмуллы - 50 лет Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В понедельник, 9 января в Уфе на площади им. М. Акмуллы по инициативе студенчества в честь 50-летнего юбилея университета состоится праздничный флешмоб «С днем рождения, любимый вуз!». На площади перед учебным корпусом №2 БГПУ им. М. Акмуллы развернется яркое действие. С помощью запоминающегося флаг-шоу, университетских символов, танцев, праздничных растяжек студенты признаются в любви к родному вузу. Молодежная акция завершится пиротехническим представлением.

Позже в Белом зале учебного корпуса №2 БГПУ им. М. Акмуллы запланировано торжественное открытие фотовыставки «Страницы истории университета». На выставке будет представлена экспозиция фотографий разных лет, отражающих главные достижения, события из жизни университета. Посетители смогут окунуться в атмосферу воспоминаний о становлении университета, создании студенческих движений и закладки первых учебных корпусов и общежитий.

Продолжится день рождения университета торжественным брифингом, посвященным юбилею подписания распоряжения Совета РСФСР об организации в 1967 году в г. Уфа БГПИ Министерства просвещения РСФСР, с участием председателя Совета ректоров вузов РБ, ректора БГПУ им. М. Акмуллы Раиля Асадуллина и приглашенных гостей.Также в рамках брифинга состоится показ фильма «БГПУ сегодня», подготовленного специально к 50-летию университета.

Начало мероприятия в 09.30 часов.