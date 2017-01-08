В Уфе с начала зимнего сезона вывезено более миллиона кубометров снега Фото: администрация г.Уфы



В Уфе с начала зимнего сезона вывезено более миллиона кубометров снега Фото: администрация г.Уфы

УФА, 8 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе с начала зимнего сезона коммунальщики вывезли более 1 млн 10 тысяч кубометров снега, сообщили в администрации. В прошлом году такие объемы снежной массы были зафиксированы лишь к началу февраля. Только за одни сутки 7 января из города вывезено более 27 тысяч кубометров снега, снегоуборочные машины сделали свыше 2000 рейсов на снежные полигоны. Состав снегоуборочной техники городских служб усилен более чем на 100 единиц. Предприятия промышленного, дорожного и строительного комплексов выделили дополнительные технические средства — самосвалы, грейдеры, тракторы для борьбы с последствиями снегопада. Более 400 единиц техники работает на улицах города. Расчищаются от снега главные магистрали столицы и второстепенные улицы, согласно графику проводятся комплексные уборки в уфимских дворах. Особое внимание уделяется уборке уфимских дворов от снега и наледи.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Уфе снегопады, гололедные явления и метели продолжатся. В сложившихся погодных условиях городские службы призывают автомобилистов быть особенно внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.