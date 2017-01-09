В Уфе к Нуреевскому фестивалю обновят национальный балет «Журавлиная песнь» Фото: Олег Яровиков В Уфе к Нуреевскому фестивалю обновят национальный балет «Журавлиная песнь» Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе на Нуреевском фестивале будет показан национальный балет «Журавлиная песнь». В спектакле обновят сценографию, художником-постановщиком выступит Рифхат Арсланов, сообщил директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов. Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева планируется провести в мае.

«Журавлиная песнь» — первый башкирский балет в трёх актах (1941). Либретто Файзи Гаскарова написано по мотивам башкирской народной легенды «Сынрау торна». Авторы музыки — композиторы Лев Степанов и Загир Исмагилов. Премьера состоялась в 1944 году на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета.