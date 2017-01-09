В башкирском Янауле выявлен стеклоочиститель с превышением содержания метанола в 567 раз

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В башкирском Янауле Роспотребнадзор выявил стеклоочиститель с превышением содержания метанола в 567 раз. Как сообщили в ведомстве, была проведена плановая проверка индивидуального предпринимателя, имеющего торговую точку на площади старого вокзала. Катастрофическое превышение метанола обнаружено в отобранной пробе стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости марки «Оймякон», изготовитель — ООО «ИнжТехПоставка», Москва, 1-я улица Ямского Поля, д. 30, пом. 7; адрес производства — Московская область, Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе; дата выпуска — сентябрь 2016 г.

«Владелец торговой точки понесет административную ответственность. Предпринимаются меры для предотвращения реализации этой продукции», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как пояснили специалисты, большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств — поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.

«Изопропиловый спирт имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками. Это непищевой спирт, он непригоден для употребления внутрь. Недобросовестные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт — метанол. Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от пищевого этилового спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метанол является сильным ядом, действующим прежде всего на нервную систему, сосуды, зрение», — рассказали эксперты. Использование метанола в производстве продуктов по уходу за автотранспортом и продажа населению средств, содержащих метанол, запрещены еще в 2007 году.