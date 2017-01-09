В Башкирии стало меньше арестованных в следственных изоляторах

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В башкирских СИЗО зафиксировано уменьшение численности подозреваемых и обвиняемых. По данным республиканского управления ФСИН, за год число подследственных и обвиняемых уменьшилось на 505 человек — с 14154 до 13649. В основном сокращение произошло за счет содержащихся в СИЗО — на 374 человека (с 3676 до 3302).

Новый 2017 год в исправительных учреждениях встретили 10973 осужденных. Год назад их было 10851. За совершение особо тяжких преступлений отбывают наказание 5963 осужденных, тяжких — 3990, преступлений средней тяжести — 948, преступлений небольшой тяжести — 274. Впервые оказались в местах лишения свободы 3559 осужденных. Отбывают наказание три и более раза — 4637.