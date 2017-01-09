С 1 января водители получили 30-процентную скидку на госпошлины Фото: prav-net.ru С 1 января водители получили 30-процентную скидку на госпошлины Фото: prav-net.ru

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

С 1 января 2017-го до 1 января 2019 года водители могут получить 30-процентную скидку на оформление ряда госуслуг — например, получение водительских прав, СТС, ПТС. Условие — заказ услуги и оплата электронным способом (через единый портал госуслуг или региональные порталы, увязанные с единой системой идентификации и аутентификации пользователей). Выдавать готовые документы будет ГИБДД.

До 2017 года автовладельцы могли оплатить некоторые госпошлины в электронном виде со скидкой, но и результат услуги предоставлялся только виртуальный. При этом, например, не было возможности воспользоваться услугой по замене водительского удостоверения, так как в электронном виде его не существует.

Теперь ограничение отменено, документы по желанию можно получить в ГИБДД и в бумажном, и в цифровом формате.