Баскетбольный клуб «Уфимец» дважды проиграл «Уралмашу» Фото: БК «Уфимец»
Баскетбольный клуб «Уфимец» дважды проиграл «Уралмашу»
Баскетбольный клуб «Уфимец» дважды проиграл «Уралмашу» Фото: БК «Уфимец»
УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Баскетбольный клуб «Уфимец» провел две первые домашние встречи в 2017 году. В рамках чемпионата мужской российской баскетбольной Суперлиги-3 уфимцы принимали «Уралмаш» из Екатеринбурга.
В обеих встречах победили гости — 66:73 и 74:88.
11-12 января «Уфимец» дома примет «Нефтехимик» из Тобольска.