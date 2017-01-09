Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.65

EUR 63.81

9 января Понедельник

Уфа   °

«Уфа-Алиса» начинает год в Майкопе

СПОРТ

«Уфа-Алиса» начинает год в Майкопе Фото: Дмитрий Слезин

«Уфа-Алиса» начинает год в Майкопе Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В понедельник, 9 января, гандбольный клуб «Уфа-Алиса» проведет первую в наступившем году игру чемпионата женской Суперлиги России.

В Майкопе уфимки сразятся с соседом по подвалу турнирной таблицы — «АГУ-Адыиф». Соперницы «Алис» одержали в турнире одну победу — как раз в Уфе, 29:23.

Уфимская команда пока не имеет очков после десяти игр.

Теги: гандбол,женская Суперлига РФ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть