«Уфа-Алиса» начинает год в Майкопе Фото: Дмитрий Слезин «Уфа-Алиса» начинает год в Майкопе Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В понедельник, 9 января, гандбольный клуб «Уфа-Алиса» проведет первую в наступившем году игру чемпионата женской Суперлиги России.

В Майкопе уфимки сразятся с соседом по подвалу турнирной таблицы — «АГУ-Адыиф». Соперницы «Алис» одержали в турнире одну победу — как раз в Уфе, 29:23.

Уфимская команда пока не имеет очков после десяти игр.